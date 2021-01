Danas oblačno i suvo, temperatura do 10 stepeni

Nova pre 13 minuta | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, sa dužim sunčanim intervalima samo na severu, saopštio je Republički hidrometorološki zavod.

Tokom jutra u centralnim, južnim i istočnim krajevima mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od jedan do šest, a najviša dnevna od šest do 10. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno i suvo vreme. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko četiri, a najviša dnevna oko osam.