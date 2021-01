Na Božić u Srbiji oblačno, ali pretežno suvo

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata

Umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, na severu i sa dužim sunčanim intervalima, u južnim i istočnim krajevima, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, na severu i sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura će se kretati od 6 do 10 stepeni. Do kraja nedelje umereno do potpuno oblačno i hladnije sa padavinama, a samo u subotu na severu i zapadu uglavnom suvo. U brdsko-planinskim predelima sa snegom, a u nižim predelima mešovite padavine, kiša i sneg. GZS