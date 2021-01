Podlegla povredama: Preminula žena koja je upucana kod Kapitol Hila

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

KAKO navodi NBC, žena koja je ranjena tokom demonstracije je podlegla povredama. Više ljudi povređeno je prilikom okršaja organa vlasti i demonstranata koji su probili ogradu i upali u Kapitol Hil.

Podsetimo, ona je ranjena u komešanju koje je nastalo nakon što su pristalice Donalda Trampa probile policijski kordon i nasilno upali u zgradu Kongresa u Vašingtonu. Jedan muškarac je kritično, pošto je pao sa skele na jednoj od zgrada i to sa visine od devet metara. A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021