Preselo mu šefovanje: Uhapšen muškarac koji je sedeo za stolom Nensi Pelosi

Muškarac koji je fotografisan kako sedi za stolom predsednice Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi u sredu, u jeku nereda u američkom Kapitolu, uhapšen je i optužen po tri tačke saveznog krivičnog zakona, uključujući krađu javne svojine, saopštili su danas savezni zvaničnici.

Ričard Barnet iz Arkansasa uahpšen je jutros u Litl Roku, prenosi Si-En-En. On je optužen za svestan ulazak i zadržavanje u zgradi sa ograničenim pristupom, bez ovlašćenja za to, za nasilni upad i nedolično ponašanje u Kapitolu, kao i za krađu javne imovine. Dodaje se da je on osumnjičen i za događaj u vezi sa "cev-bombom" koja je pronađena na južnoj strani Kapitola. Zvaničnici su naveli da je u njegovom kamionetu nađeno 11 molotovljevih koktela. Barnet je u