I dalje veoma visok broj preminulih od korone

Nova pre 40 minuta | Autor:Jelena Jelovac

U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 1.795 zaraženih koronom, a od posledica zaraze tim virusom umrle su još 34 osobe.

Testirano je 10.564 građana, a na respiratorima se nalazi 201 pacijent. *** Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da će Srbija do kraja januara imati dva miliona vakcina, različitih proizvođača, uključujući i količine koje su stigle krajem decembra. “I sve tako do maja, juna i nadam se da ćemo moći da završimo vakcinaciju. Ako to uspemo, bićemo jedna od prvih zemalja koja će to završtiti u Evropi”, rekla je Brnabić. *** Nakon vakcinacije zdravstvenih radnika u