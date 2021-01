Država poručuje – biće vakcina za sve koji žele, najkasnije do polovine godine

N1 Info pre 1 sat | Autor:Žaklina Tatalović

Premijerka Ana Brnabić posetila je bolnicu u Tiršovoj ulici u Beogradu gde su danas vakcinisani lekari.

Rekla je da će vakcina biti za sve koji žele da je prime, kao i da očekuje da do kraja prve polovine godine bude završena vakcinacija građana Srbije. „Svi ljudi koji će želeti da se vakcinišu, imaćemo za njih vakcinu“, poručuje premijerka Brnabić. Vakcinacija zdravstvenih radnika se nastavlja, a do sada je vakcinisano 9.300 građana Srbije. Do proleća, kako tvrdi premijerka, trebalo bi da bude vkcinisano četiri miliona ljudi, jer osam miliona vakcina ima u