Bogdanović se povredio, iznet sa terena VIDEO

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović povredio se na meču Šarlot Hornetsa i Atlanta Hoksa (113:105).

Bogdanović je odigrao deset minuta i postigao pet poena (2/6), ali se povredio sredinom druge četvrtine. Udario je nogom o nogu i nezgodno doskočio na parket, na desnu nogu. Za sada znamo da se radi o povredi desnog kolena, pošto su tako preneli američki mediji. Bogdanović je iznet sa terena posle pada i nije se vraćao ni na klupu. Bogdanovic helped off the floor by trainers … here’s the injury pic.twitter.com/2p1B66A14J — Aaron Bruski (@aaronbruski) January 10,