Za pad frekvencije kriva Rumunija

Vesti online pre 57 minuta | Z. Mirković

Za pad frekvencije u elektromreži Evrope, do koje je došlo u petak posle podne, a koja je mogla da izazove ogromne probleme u snabdevanju električnom energijom, kriv je nestanak struje u delu Rumunije.

Prema rumunskom operateru “Transelektrika”, severnozapadni deo Rumunije ostao je bez struje, u nekim mestima i do sat i po, dok je u drugim delovima zemlja napon pao i na do 90 volti. Evropsko udruženje strujnih mreža (ENTSO-E) potvrdilo je da je u petak došlo do pada frekvencije na 49.745 Hz. Inače za normalni rad mreže potrebna je frekvencija od 50 HZ. Evropski operateri električnom energijom uspeli su da stabilizuju mrežu nakon sat vremena. Austrijski eksperti