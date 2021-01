U Srbiji sutra oblačno i hladno sa slabim snegom, temperatura od minus tri do dva stepena

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa slabim snegom, a na jugu zemlje ponegde sa kišom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do nule, a najviša dnevna od minus jedan do dva stepena. I u Beogradu će sutra biti oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom. Vetar slab, zapadni. Jutarnja temperatura oko minus jedan, a najviša dnevna oko jedan stepen. Pretežno oblačno i hladno vreme zadržaće se narednih sedam dana u našoj zemlji. Do petka povremeno sa slabim snegom, a zatim do kraja perioda uglavnom suvo