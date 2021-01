"2021.: Će biti dobra godina" Vučić u "Ćirilici": Do Sretenja novi paket pomoći privredi

Blic pre 48 minuta | S. B. M.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u emisiji "Ćirilica" da očekuje da će predstojeća godina biti bolja od pretehodne. - Verujem da nas čeka bolja godina.

Mnogo toga smo uradili u prošloj, imajući u vidu šta se sve zbivalo prošla nije bila toliko loša, osim što smo zbog pandemije izgubili mnogo ljudi. U narednnom periodu ćemo obezbediti značajan broj vakcina, i drago mi je što ćemo vakcinisatii veliki broj građana - rekao je predsednik Srbije. - Ono što je važno za ljude, do Sretenja ćemo izaći sa novim paketom pomoći. To neće biti tako izdašno kao prethodni put, to niko na svetu ne može, ali izaći ćemo sa paketom