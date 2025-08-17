Jeziv prizor sa protesta na Novom Beogradu: Muškarac sa policijskom značkom oko pojasa šeta sa pištoljem u ruci VIDEO

Nova pre 37 minuta  |  Autor: N1
Kamera N1 zabeležila je trenutak kada je jedan muškarac, za koga su studenti objavili da pretpostavljaju da je inspektor u civilu, izvadio pištolj tokom građanskog protesta na Novom Beogradu.

Osoba koju je snimila kamera N1 nalazila se među zgradama na Novom Beogradu i u jednom trenutku je izvadila pištolj i neko vreme se kretala držeći ga u desnoj ruci. Na snimku se jasno vidi da je ta osoba imala oko pojasa policijsku značku. Okupljeni su dobacivali: „Sram vas bilo, protiv koga se borite…“ Studenti FON-a u blokadi objavili su sinoć na društvenoj mreži X da su „inspektori u nekim ulazima na Novom Beogradu i Zemunu“, kao i da su izvadili pištolje i
