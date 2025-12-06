Tadić: Pobedio bih Vučića u TV duelu za sat vremena, Ćacilend je sramoćenje Srbije

Nekadašnji predsednik države Boris Tadić izjavio je da „Ćacilend nije samo izraz Vučićeve nemoći, već istovremeno sramoćenje Srbije“, navodeći da su „te cirkuske šatre ispred Predsedništva do kraja ogolile karakter ove vlasti, uz ukazivanje da „13 godina gledamo cirkuske predstave, a sada je to konačno i otelotvoreno u Ćacilendu“. „Posebno je skandalozno to što svaki put kada režim prikazuje kako su plaćeni ljudi u Ćacilendu životno ugroženi napadima, umesto da