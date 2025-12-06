Tadić: "Cirkuske šatre ispred Predsedništva ogolile karakter ove vlasti"

Radio 021 pre 40 minuta  |  Beta
Tadić: "Cirkuske šatre ispred Predsedništva ogolile karakter ove vlasti"

Nekadašnji predsednik države Boris Tadić izjavio je da "Ćacilend nije samo izraz Vučićeve nemoći, već istovremeno sramoćenje Srbije".

Naveo je i da su "te cirkuske šatre ispred Predsedništva do kraja ogolile karakter ove vlasti, uz ukazivanje da "13 godina gledamo cirkuske predstave, a sada je to konačno i otelotvoreno u Ćacilendu". "Posebno je skandalozno to što svaki put kada režim prikazuje kako su plaćeni ljudi u Ćacilendu životno ugroženi napadima, umesto da sklone te ljude, oni se hvale time kako je to 'zona slobode'. Dakle, takvim ponašanjem ne samo da režim kroz Ćacilend pokazuje svoj
Boris Tadić

