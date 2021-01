Vučić: Moj brat Andrej nema ni pedalj zemlje u Vojvodini niti bilo koji restoran!

Kurir pre 44 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da njegov brat Andrej Vučić nema ni pedalj zemlje u Vojvodini, niti bilo koji restoran.

On je u gostavanju na TV Hepi rekao da neće da kaže sada s kim je razgovarao pa su ga prisluškivali, jer neće te ljude da dovodi u nezgodnu situaciju. Kaže da ima odgovore i sa kim je njegov otac razgovarao, pa su i njega prisliuškivali. "Sramota me je da govorim o tome", rekao je Vučić. Poručuje i da o prisluškivanju više neće reč da kaze, a da nadležni rade svoj posao. On je još jednom odbacio optužbe političkih pritivnika povodom slučaja Jovanjica i rekao da u