Terao ih da prose: Beogradska policija uhapsila mladića osumnjičenog za trgovinu ljudima, koristio tešku materijalnu situaciju svojih žrtava

M.V.

Beogradska policija uhapsila je muškarca E. B. (24) zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima. Kako se sumnja, on je od januara 2020. godine na teritoriji opštine Palilula, koristio tešku materijalnu situacija oštećenih i prisiljavao ih na proslačenje, a novac zadržavao za sebe. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.