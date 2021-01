Uhapšen muškarac u Beogradu osumnjičen da je prisiljavao ljude na prosjačenje

N1 Info pre 5 sati | Autor:N1 Beograd

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je u Beogradu uhapšen E.B. (24), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je on, od januara 2020. godine, na teritoriji opštine Palilula koristio tešku materijalnu situaciju oštećenih i prisiljavao ih na prosjačenje, a novac zadržavao za sebe. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.