Tramp nije prvi predsednik koji je opozvan: Evo kako su se izvukli Džonson, Klinton i Nikson

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

DANAS je u Predstavničkom domu Kongresa izglasan opoziv predsednika SAD Donalda Trampa zbog navodnog pozivanja na pobunu. On je prvi američki predsednik koji je dva puta impičovan.

Predsednik, ili drugi predstavnik federalne vlasti, je impičovan kada Predstavnički dom američkog Kongresa prostom većinom to izglasa, kao što se desilo danas. To međutim ne znači da je smenjen sa dužnosti, pošto takvu odluku mora da donese gornji dom Kongresa - Senat, dvotrećinskom većinom. Trojica predsednika su do sada formalno opozvani – Endrju Džonson, Bil Klinton i Donald Tramp, ali nijedan nije smenjen ovim putem. Ričard Nikson bi gotovo sigurno bio