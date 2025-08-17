Fon der Lajen i drugi lideri iz EU u ponedeljak u Vašingtonu sa Zelenskim i Trampom

Beta pre 8 minuta

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je danas najavila da će ona i nekoliko evropskih lidera otputovati za Vašington da bi u ponedeljak u Beloj kući bili zajedno sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na njegovom sastanku s predsednikom SAD Donaldom Trampom.

"Na zahtev predsednika Zelenskog, učestvovaću na sastanku sa predsednikom Trampom i drugim evropskim liderima sutra u Beloj kući", rekla je na društvenoj mreži X.

Potom su nemački kancelar Fridrih Merc i finski predsednik Aleksandar Štub potvrdili svojdolazak u Vašington u ponedeljak.

Predsednica Evropske komisije je takođe najavila da će Volodimir Zelenski biti u Briselu danas popodne na video-konferenciji evropskih saveznika Ukrajine "koalicijom voljnih" dražava, da bi pripremili sledeće korake u mirovnim pregovorima o Ukrajini posle sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina koji je u petak bio na Aljasci, u SAD.

Očekuje se da će saveznici Ukrajine danas razgovarati o bezbednosnim garancijama koje bi bile date Kijevu kao deo mogućeg mirovnog sporazuma. Takođe se očekuje, prema rečima diplomata, da razmotre "moguće konture" takvog sporazuma Ukrajine i Rusije.

Posle sastanka s predsednikom Rusije u petak Tramp je objavio da su njegovi napori sada usmereni na razvoj mirovnog sporazuma za okončanje rata, bez zahteva za prekid vatre.

"Koalicija voljnih" uključuje većinu glavnih evropskih država, EU, NATO i vanevropske države poput Kanade.

(Beta, 17.08.2025)

