Tramp se obratio naciji dok se glasa o njegovoj smeni: Poslao Amerikancima jasnu poruku - To je nešto za šta se nikada nisam zalagao!

Večernje novosti pre 4 sati | Tanjug

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je u najnovijem obraćanju naciji preko kanala Foks njuz rekao da ne stoji iza napada na Kongres prošle nedelje i pritom je pozvao Amerikance da smire strasti, u vreme dok se u Predstavničkom domu govori o njegovom opozivu.

- U svetlu izveštaja o novim demonstracijama, molim vas da ne bude nikakvog nasilja, nikakvog kršenja zakona, ni vandalizma bilo koje vrste. To je nešto za šta se nikada nisam zalagao, a ni Amerika. Pozivam sve Amerikance da pomognu u smirivanju strasti i tenzija. Hvala vam - rekao je Tramp, a preneo Independent. Trump calls on Americans, Big Tech to help ensure peaceful transition: 'NO violence' https://t.co/h7hDYArMMW — Fox News (@FoxNews) January 13, 2021 On je