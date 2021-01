Iz kase poljoprivredne apoteke ukrao novac

Nova pre 8 sati | Autor:Andrej Mlakar

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujanovcu uhapsili su V.S. (1975) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa i nedozvoljeno držanje opojnih droga.

Sumnja se da je on 14. januara ove godine, iskoristio odsutnost radnika jedne poljoprivredne apoteke u Bujanovcu i iz metalne kase ukrao novac. Policija ga je ubrzo identifikovala i kod njega pronašla manju količinu leka sa spiska psihoaktivnih supstanci. Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u