Povremeni sneg u Srbiji i najhladniji dani od početka zime

U Srbiji se ujutru očekuju temperature od -8 do -2 stepena, a dnevna od -3 do 1 stepen. Uz minus se očekuje povremeno i sneg, više u planinskim predelima.

Naredna tri dana u Srbiji biće najhladnija od početka zime. Stiže Arktički vazduh i spušta temperaturu ispod nule. Uz minus se očekuje povremeno i sneg, više u planinskim predelima. Zahvaljujući oblacima, temperatura će se sredinom dana približiti nuli. Ujutru od -8 do -2 stepena, najviša dnevna temperatura od -3 do 1 stepen. U Beogradu povremeno pahulje. Ujutru -4, u rubnim delovi grada do -7, najviša dnevna stepen ispod nule.