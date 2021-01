Spremite se, stigli su ledeni dani! Najava RHMZ: Živa ide u duboki minus, jutra će biti okovana mrazom, a evo kada nas čeka poboljšanje

Blic pre 3 sata | A.J.K.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najavu da od danas počinju takozvani "ledeni dani" kada će temperature biti ispod nule. - Za vikend i početkom sledeće sedmice veoma hladno vreme sa umerenim i jakim jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom ispod 0 stepeni (ledeni dani).

Od utorka porast temperature - stoji na kao najava na sajtu RHMZ. Prognoza za danas kaže da će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i hladno, ponegde sa snegom. Više padavina očekuje se u brdsko-planinskim predelima. U Timočkoj Krajini tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -8 do -2, najviša dnevna od -3 do 1 stepen. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno i hladno, povremeno sa slabim