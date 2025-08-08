Kilometarske kolone automobila na ulazu u Hrvatsku Čeka se tri sata jer susedi sporo rade?

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se zadržavaju najduže na izlazu na Batrovcima i to 180 minuta, dok na teretnim terminalima nema zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija putnička vozila se zadržavaju 60 minuta, a na Preševu 30 minuta, dok se na Batrovcima najduže zadržavaju zbog, kako se navodi, velikog priliva vozila i sporosti u radu susednih graničnih organa. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Iz AMSS-a ukazuju da se nastavlja period toplog vremena i pojačanog