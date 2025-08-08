Na Batrovcima se čeka oko tri sata pri izlazu iz Srbije

Auto moto savez Srbije saopštio je jutros da se na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila zadržavaju oko tri sata prilikom izlaza iz Srbije.

Na Kelebiji i Horgošu čeka se oko sat, a na Preševu 30 minuta. AMSS je apelovao na vozače da se pripreme za uslove pojačanog saobraćaja. Zbog visokih temperatura savetuje se vožnja u ranijim časovima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, kao ni na teretnim terminalima graničnih prelaza.