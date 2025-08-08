Na Batrovcima se čeka oko tri sata pri izlazu iz Srbije

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na Batrovcima se čeka oko tri sata pri izlazu iz Srbije

Auto moto savez Srbije saopštio je jutros da se na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila zadržavaju oko tri sata prilikom izlaza iz Srbije.

Na Kelebiji i Horgošu čeka se oko sat, a na Preševu 30 minuta. AMSS je apelovao na vozače da se pripreme za uslove pojačanog saobraćaja. Zbog visokih temperatura savetuje se vožnja u ranijim časovima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, kao ni na teretnim terminalima graničnih prelaza.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Stanje na putevima: Putnička vozila najduže čekaju na izlazu na Batrovcima – 180 minuta

Stanje na putevima: Putnička vozila najduže čekaju na izlazu na Batrovcima – 180 minuta

Glas Zaječara pre 45 minuta
AMSS: Gužve na putevima, na granici u Batrovcima čeka se oko tri sata pri izlazu iz Srbije

AMSS: Gužve na putevima, na granici u Batrovcima čeka se oko tri sata pri izlazu iz Srbije

Novi magazin pre 1 sat
Gužve na granici: Na izlazu iz Srbije na Batrovcima čeka se oko tri sata

Gužve na granici: Na izlazu iz Srbije na Batrovcima čeka se oko tri sata

Ozon pre 1 sat
Gužve na putevima, na ovom graničnom prelazu se čeka oko tri sata

Gužve na putevima, na ovom graničnom prelazu se čeka oko tri sata

Danas pre 1 sat
Velike gužve na putevima, na granici u Batrovcima čeka se oko tri sata pri izlazu iz Srbije

Velike gužve na putevima, na granici u Batrovcima čeka se oko tri sata pri izlazu iz Srbije

Nova pre 2 sata
AMSS: Gužve na putevima, na Batrovcima se čeka oko tri sata pri izlazu iz Srbije

AMSS: Gužve na putevima, na Batrovcima se čeka oko tri sata pri izlazu iz Srbije

N1 Info pre 2 sata
AMSS: Gužve na putevima, na Batrovcima se čeka oko tri sata pri izlazu iz Srbije

AMSS: Gužve na putevima, na Batrovcima se čeka oko tri sata pri izlazu iz Srbije

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoHorgošBatrovciAMSSKelebija

Društvo, najnovije vesti »

UNS: Utvrditi ko stoji iza hakerskog napada na Dnevni evropski servis agencije Beta

UNS: Utvrditi ko stoji iza hakerskog napada na Dnevni evropski servis agencije Beta

Beta pre 6 minuta
Ruganje suđenjima za ratne zločine

Ruganje suđenjima za ratne zločine

Peščanik pre 11 minuta
Niski nalet aviona uznemirio Vranjance

Niski nalet aviona uznemirio Vranjance

Vranje news pre 5 minuta
Skup podrške učiteljici u OŠ „Đura Daničić“ kojoj nije produžen ugovor o radu

Skup podrške učiteljici u OŠ „Đura Daničić“ kojoj nije produžen ugovor o radu

Nova pre 0 minuta
Apel najhumanijeg udruženja u Srbiji „Čep za hendikep“: „Šetamo po ivici bankrota, molimo građane da nam pomognu“ VIDEO…

Apel najhumanijeg udruženja u Srbiji „Čep za hendikep“: „Šetamo po ivici bankrota, molimo građane da nam pomognu“ VIDEO

Nova pre 11 minuta