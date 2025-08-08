Zadržavanja na graničnim prelazima Srbije avgusta 2025: Batrovci i ostali prelazi

Naslovi.ai pre 1 sat

AMSS i Putevi Srbije izveštavaju o višesatnim čekanjima na Batrovcima i drugim prelazima, uz savete za vozače zbog pojačanog saobraćaja.

Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju oko tri sata pri izlazu iz Srbije, dok se na Kelebiji i Horgošu zadržavanja kreću oko sat vremena, a na Preševu oko 30 minuta. Na prelazu Gradina ka Bugarskoj čekanja su nešto manja od sat, a na Sremskoj Rači za teretna vozila oko sat. Na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja. Insajder N1 Info Danas Radio 021 N1 Info Moj Novi Sad

Auto-moto savez Srbije (AMSS) apeluje na vozače da se pripreme za pojačan saobraćaj i savetuje vožnju u ranijim jutarnjim časovima zbog visokih temperatura. Novi magazin Radio 021 Serbian News Media