Izlazak iz Matriksa

Šta ostaje studentima, ako žele da se izvučemo iz jame u koju smo se, svi zajedno, sami ukopali? Istina. Umesto spekulacija i optužbi, studenti koji žele da vide kraj režima – ako su i dalje u većini – moraju da izađu i kažu istinu

Ne znam da li postoji osoba koja je investirala godinu dana zdravlja, života, novca, energije i nade u proteste, a da me u poslednjih nekoliko meseci nije pitala „šta se, dođavola, dešava sa studentima?“. Odgovor na to je dosta kompleksan i bolan, i oko njega trenutno postoji prećutna zavera ćutanja onih koji su iole upućeniji. Mislim da danas precizni uvid u situaciju imaju jedino: Za ostatak građanstva koji posle godinu dana urliče „jedino studenti!“, kao da je u