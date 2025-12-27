Sad smo na vetrometini i svako može da nas šamara

Radar pre 53 minuta  |  Stefan Slavković
Sad smo na vetrometini i svako može da nas šamara

Lako je plaćati tuđim interesima, a naša vlast svoje interese brani parčanjem i davanjem državnih. Kada je to počelo da se kosi sa stavovima birača, ukinula je poštene izbore, jer je znala da bi na njima izgubila

Odlukom da ne ode na Samit EU – Zapadni Balkan, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rizikuje da izgubi mesto za važnim pregovaračkim stolom, smatra pravnik i potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak, i dodajeda njegovi sve malobrojniji saveznici u Uniji ostaju bez argumenata kojima mogu da ga brane. Može li Vučićeva odluka – kratkovida ili promišljena, svejedno je – da košta ne samo njega, nego i državu? „Predsednik ES Antonio Košta je u saopštenju za
