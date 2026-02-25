Ivan Orlović novi predsednik Srpske demokratije

Aleksandar Arsenijević nije više lider Srpske demokratije, saopšteno je večeras iz ove stranke.

Zapravo, redovna izborna skupština Srpske demokratije održana je 10. februara u Severnoj Mitrovici, ali je stranka tek večeras obavestila javnost o donetim odlukama, prenosi KoSSev. Delegati su, kako je saopšteno, tada jednoglasno izabrali novo rukovodstvo i potvrdili dalji pravac političkog delovanja. Za novog predsednika izabran je Ivan Orlović, koji je dobio podršku članstva da predvodi stranku u narednom periodu. Inače, Orlović je nedavno preuzeo i