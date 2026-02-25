Ivan Orlović novi predsednik Srpske demokratije

Danas pre 26 minuta  |  KoSSev
Ivan Orlović novi predsednik Srpske demokratije

Aleksandar Arsenijević nije više lider Srpske demokratije, saopšteno je večeras iz ove stranke.

Zapravo, redovna izborna skupština Srpske demokratije održana je 10. februara u Severnoj Mitrovici, ali je stranka tek večeras obavestila javnost o donetim odlukama, prenosi KoSSev. Delegati su, kako je saopšteno, tada jednoglasno izabrali novo rukovodstvo i potvrdili dalji pravac političkog delovanja. Za novog predsednika izabran je Ivan Orlović, koji je dobio podršku članstva da predvodi stranku u narednom periodu. Inače, Orlović je nedavno preuzeo i
Otvori na danas.rs

Danas »

PZE 2026: Biraju se prvi finalisti koji će se boriti za put u Beč (LIVE BLOG)

PZE 2026: Biraju se prvi finalisti koji će se boriti za put u Beč (LIVE BLOG)

Danas pre 2 sata
Đurić se sastao s Rubiom u Vašingtonu

Đurić se sastao s Rubiom u Vašingtonu

Danas pre 1 sat
Iranski ministar: Dogovor sa SAD na dohvat ruke ako se da prioritet diplomatiji

Iranski ministar: Dogovor sa SAD na dohvat ruke ako se da prioritet diplomatiji

Danas pre 36 minutajoš 1 povezana
U Novom Sadu održan antiratni skup podrške Ukrajini

U Novom Sadu održan antiratni skup podrške Ukrajini

Danas pre 1 satjoš 1 povezana
Evropska komisija će podneti zakonski predlog za trajnu zabranu uvoza ruske nafte

Evropska komisija će podneti zakonski predlog za trajnu zabranu uvoza ruske nafte

Danas pre 1 sat
Danas »

Politika, najnovije vesti »

Ivan Orlović novi predsednik Srpske demokratije

Ivan Orlović novi predsednik Srpske demokratije

Danas pre 26 minuta
Đurić se sastao s Rubiom u Vašingtonu

Đurić se sastao s Rubiom u Vašingtonu

Danas pre 1 sat
(Foto) Đurić se sastao sa Rubiom: "Radimo na tome da 2026. bude sjajna godina za odnose Srbije i SAD"

(Foto) Đurić se sastao sa Rubiom: "Radimo na tome da 2026. bude sjajna godina za odnose Srbije i SAD"

Blic pre 2 sata
Mlada srpska političarka sahranjena na svoj rođendan: "Irena je svoj prvi udah napravila na ovaj dan, a mi joj danas dajemo…

Mlada srpska političarka sahranjena na svoj rođendan: "Irena je svoj prvi udah napravila na ovaj dan, a mi joj danas dajemo poslednji pozdrav"

Blic pre 3 sata
Analitičar: Osmani daleko od drugog mandata jer nije uspela da se predstavi kao simbol jedinstva

Analitičar: Osmani daleko od drugog mandata jer nije uspela da se predstavi kao simbol jedinstva

Danas pre 3 sata