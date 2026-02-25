(Foto) Đurić se sastao sa Rubiom: "Radimo na tome da 2026. bude sjajna godina za odnose Srbije i SAD"

Ovaj susret je ocenjen kao veoma značajan za odnose Srbije i SAD Cilj je jačanje saradnje i unapređenje bilateralnih odnosa do 2026. godine Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Đurić je na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži "X" podelio detalje ovog razgovora, ističući važnost dijaloga sa američkim zvaničnikom. - Uvek je zadovoljstvo videti američkog sekretara Marka Rubia, dok zajedno radimo na tome da 2026. bude zaista sjajna godina za odnose Srbije i SAD - poručio je Đurić.
