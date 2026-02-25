Đurić se sastao s Rubiom u Vašingtonu

Danas pre 1 sat  |  Beta
Đurić se sastao s Rubiom u Vašingtonu
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić koji se nalazi u radnoj poseti Vašingtonu sastao se danas sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom u Vašingtonu navodeći da rade na tome da 2026. bude zaista dobra godina za odnose dve zemlje. „Uvek je zadovoljstvo videti sekretara Rubija dok zajedno radimo na tome da 2026. zaista bude sjajna godina za odnose Srbija-SAD“, napisao je Đurić na mreži Iks uz fotografiju rukovanja s Rubiom na ulazu u zgradu. Always a pleasure
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Foto) Đurić se sastao sa Rubiom: "Radimo na tome da 2026. bude sjajna godina za odnose Srbije i SAD"

(Foto) Đurić se sastao sa Rubiom: "Radimo na tome da 2026. bude sjajna godina za odnose Srbije i SAD"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonMarko Đurić

Politika, najnovije vesti »

Ivan Orlović novi predsednik Srpske demokratije

Ivan Orlović novi predsednik Srpske demokratije

Danas pre 26 minuta
Đurić se sastao s Rubiom u Vašingtonu

Đurić se sastao s Rubiom u Vašingtonu

Danas pre 1 sat
(Foto) Đurić se sastao sa Rubiom: "Radimo na tome da 2026. bude sjajna godina za odnose Srbije i SAD"

(Foto) Đurić se sastao sa Rubiom: "Radimo na tome da 2026. bude sjajna godina za odnose Srbije i SAD"

Blic pre 2 sata
Mlada srpska političarka sahranjena na svoj rođendan: "Irena je svoj prvi udah napravila na ovaj dan, a mi joj danas dajemo…

Mlada srpska političarka sahranjena na svoj rođendan: "Irena je svoj prvi udah napravila na ovaj dan, a mi joj danas dajemo poslednji pozdrav"

Blic pre 3 sata
Analitičar: Osmani daleko od drugog mandata jer nije uspela da se predstavi kao simbol jedinstva

Analitičar: Osmani daleko od drugog mandata jer nije uspela da se predstavi kao simbol jedinstva

Danas pre 3 sata