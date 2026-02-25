Đurić se sastao s Rubiom u Vašingtonu

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić koji se nalazi u radnoj poseti Vašingtonu sastao se danas sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom u Vašingtonu navodeći da rade na tome da 2026. bude zaista dobra godina za odnose dve zemlje. „Uvek je zadovoljstvo videti sekretara Rubija dok zajedno radimo na tome da 2026. zaista bude sjajna godina za odnose Srbija-SAD“, napisao je Đurić na mreži Iks uz fotografiju rukovanja s Rubiom na ulazu u zgradu. Always a pleasure