Očevi, majke i sinovi na merama

Da li je najavljeno postavljenje Marka Krička na poziciju načelnika Uprave kriminalističke policije u zastoju zato što je SBPOK, primenjujući mere nadzora nad članom porodice jednog od osumnjičenih, dokumentovao susret njegovog oca sa majkom odbeglog pripadnika takozvane vračarske grupe

Zastoj u primeni nove sistematizacije radnih mesta u MUP, posle bezmalo četiri meseca od njenog donošenja, ukazuje na neočekivana ograničenja ali i tihi otpor preostalih profesionalaca sa kojim se režim suočava u sprovođenju vulgarnog i apsolutnog potčinjavanja policije sistemu SNS. Sagovornici Radara, kao posebno eklatantan primer navode najavljeno postavljenje Marka Krička na poziciju načelnika Uprave kriminalističke policije, koje se do danas nije dogodilo.