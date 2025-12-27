Očevi, majke i sinovi na merama

Radar pre 53 minuta  |  Milan Radonjić
Očevi, majke i sinovi na merama

Da li je najavljeno postavljenje Marka Krička na poziciju načelnika Uprave kriminalističke policije u zastoju zato što je SBPOK, primenjujući mere nadzora nad članom porodice jednog od osumnjičenih, dokumentovao susret njegovog oca sa majkom odbeglog pripadnika takozvane vračarske grupe

Zastoj u primeni nove sistematizacije radnih mesta u MUP, posle bezmalo četiri meseca od njenog donošenja, ukazuje na neočekivana ograničenja ali i tihi otpor preostalih profesionalaca sa kojim se režim suočava u sprovođenju vulgarnog i apsolutnog potčinjavanja policije sistemu SNS. Sagovornici Radara, kao posebno eklatantan primer navode najavljeno postavljenje Marka Krička na poziciju načelnika Uprave kriminalističke policije, koje se do danas nije dogodilo.
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

"Usporite, bez naglih pokreta!" MUP se hitno oglasio, uputili važan apel

"Usporite, bez naglih pokreta!" MUP se hitno oglasio, uputili važan apel

Blic pre 2 sata
MUP upozorava vozače: Budite oprezni zbog gužvi i snega, vozite polako, praznici su vreme za porodicu, ne žurbu

MUP upozorava vozače: Budite oprezni zbog gužvi i snega, vozite polako, praznici su vreme za porodicu, ne žurbu

Newsmax Balkans pre 1 sat
MUP uputio apel učesnicima u saobraćaju: Budite oprezni zbog prazničnih gužvi i snega

MUP uputio apel učesnicima u saobraćaju: Budite oprezni zbog prazničnih gužvi i snega

Euronews pre 1 sat
MUP: Iz saobraćaja isključen vozač sa 1,92 promila alkohola zbog nasilničke vožnje

MUP: Iz saobraćaja isključen vozač sa 1,92 promila alkohola zbog nasilničke vožnje

Euronews pre 1 sat
Dačić poslao paketiće deci- đacima u Tovrljanu

Dačić poslao paketiće deci- đacima u Tovrljanu

Prokuplje press pre 2 sata
MUP uputio apel učesnicima u saobraćaju: Budite oprezni zbog prazničnih gužvi i snega

MUP uputio apel učesnicima u saobraćaju: Budite oprezni zbog prazničnih gužvi i snega

RTV pre 3 sata
Vozači, pažnja! Stigao je važan apel iz MUP-a! Evo na šta treba posebno da obratite pažnju

Vozači, pažnja! Stigao je važan apel iz MUP-a! Evo na šta treba posebno da obratite pažnju

Dnevnik pre 3 sata

Ključne reči

MUPSNS

Društvo, najnovije vesti »

Prognoza za subotu, 27. decembar: Jutro hladno, pre podne oblačno, popodne razvedravanje

Prognoza za subotu, 27. decembar: Jutro hladno, pre podne oblačno, popodne razvedravanje

Beta pre 13 minuta
Vremeplov: Đukanovićev režim uhapsio sve poslanike DF-a

Vremeplov: Đukanovićev režim uhapsio sve poslanike DF-a

RTV pre 43 minuta
Očevi, majke i sinovi na merama

Očevi, majke i sinovi na merama

Radar pre 53 minuta
Neki mufljuzi ne mogu ni da prdnu, a da ne ispuste ruski gas

Neki mufljuzi ne mogu ni da prdnu, a da ne ispuste ruski gas

Radar pre 53 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 53 minuta