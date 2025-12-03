Naivni jaganjci i volovi na ražnju

Uvek me iznova zaprepaste oni koji pristaju. Da li je moguće da ih nasankate, svaki put na istu foru, na kintu i poklone – i da vam ponovo veruju? Da li je realno da nekog do daske ponizite i da taj ponovo glasa za vas?

Pred lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju, po vašem starom običaju, nicali su šatori – a la Ćacilend. Patentirano u Pionirskom parku, kod spomenika našem nobelovcu, Ivi Andriću. U tim malim mestima, a vama tako značajnim za pobedu, na ražnju su se vrteli volovi, kao što se i u ovom parku, u našem glavnom gradu, pored Andrića, povremeno raspali roštilj. A vi ste ždrali to meso, nudeći uz čašicu građanima – kule i gradove. Obećanje, ludom radovanje – zato što