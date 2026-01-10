Vanredna situacija u devet gradova, problemi sa strujom i saobraćajem

Obilne snežne padavine u Srbiji izazvale su ozbiljne probleme u saobraćaju, kao i prekide u snabdevanju električnom energijom u više opština.

Vanredna situacija proglašena je u Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i u delu Prijepolja. Prema podacima Sektora za vanredne situacije, tokom prethodnog dana bez struje je bilo ukupno 15 opština. Problemi u elektrosnabdevanju zabeleženi su u delovima Valjeva, Osečine, Šapca, Loznice, Malog Zvornika, Ljubovije i Krupnja, kao i u Boru, Kladovu, Negotinu, Užicu, Kosjeriću, Požegi i Čajetini, dok je cela opština