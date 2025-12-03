Ogledalo neslobodne vlasti

Radar pre 52 minuta  |  Boris Jašović
Ogledalo neslobodne vlasti

Višemesečna okupacija Pionirskog parka je sve ono što čini ovu vlast, i sve suprotno od onoga što vlast tvrdi da Ćacilend jeste – slobodna zona i zakonski prijavljeni skup. On je primer kako vlast zloupotrebljava javna dobra, ali i zakonske odredbe koje prilagođava sopstvenim potrebama

Ćacilend je entitet koji je osmislila vlast. On je njeno ogledalo, sve ono što čini ovu vlast, i sve suprotno od onoga što vlast tvrdi da on jeste – slobodna zona i zakonski prijavljeni skup. Krenimo od ovog potonjeg, od onog što Ćacilend nije. Ćacilend nije legalno zauzet prostor, jer Zakon o javnom okupljanju ne prepoznaje zauzimanje javne površine na neodređeno vreme. Član 7 ovog Zakona veli da se javna okupljanja mogu održavati u vremenu između 6 i 24 časa, dok
