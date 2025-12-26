Šta se dešava u Ćacilendu: Staza slobodna za pešake, park i plato i dalje "zabranjene zone"

Deo Pionirskog parka, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje u kojem borave pristalice vlasti, ispražnjen je i građanima je delimično omogućen prolaz stazom koja deli Park od kolovoza u Ulici kneza Miloša.

Staza od raskrsnice Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra koja vodi ka Andrićevom vencu je prohodna. Sam Pionirski park, naspram osvetljene i okićene Narodne skupštine, nalazi se u mraku. Kroz platna nešto manjeg broja šatora spoznaju se siluete. Jedan od prisutnih u Pionirskom parku slikao je reportera N1 uoči uključenja. Prilazili su i stranci, nekoliko mladića iz Milana, kojima nije jasno šta se u centru Beograda događa. Kada im je rečeno da je u pitanju