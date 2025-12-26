Šindić (SRCE): „Antonijević podrškom inicijativi o proslavi Nove godine izašao iz zakonskih okvira“

Boško Šindić, član Predsedništva pokreta Srbija centar (SRCE), kritikovao je istup Milana Antonijevića povodom njegove podrške inicijativi da se prostor na kojem se nalazi kamp poznat kao „Ćacilend“ pretvori u mesto proslave Nove godine.

Šindić je ocenio da je Antonijević takvom izjavom izašao iz okvira svojih zakonskih nadležnosti i opisa posla koji bi, kao pravnik i poverenik, morao da obavlja. On je naglasio da bi prioritet institucija trebalo da bude zaštita zakona, ukazujući na to da je pomenuto naselje nelegalno postavljeno na jednoj od ključnih gradskih saobraćajnica, čime je zauzet javni prostor i naneta šteta Pionirskom parku. Šindić je u saopštenju naveo da bi Antonijević, umesto podrške