Šindić (SRCE): „Antonijević podrškom inicijativi o proslavi Nove godine izašao iz zakonskih okvira“

Šindić (SRCE): „Antonijević podrškom inicijativi o proslavi Nove godine izašao iz zakonskih okvira“

Boško Šindić, član Predsedništva pokreta Srbija centar (SRCE), kritikovao je istup Milana Antonijevića povodom njegove podrške inicijativi da se prostor na kojem se nalazi kamp poznat kao „Ćacilend“ pretvori u mesto proslave Nove godine.

Šindić je ocenio da je Antonijević takvom izjavom izašao iz okvira svojih zakonskih nadležnosti i opisa posla koji bi, kao pravnik i poverenik, morao da obavlja. On je naglasio da bi prioritet institucija trebalo da bude zaštita zakona, ukazujući na to da je pomenuto naselje nelegalno postavljeno na jednoj od ključnih gradskih saobraćajnica, čime je zauzet javni prostor i naneta šteta Pionirskom parku. Šindić je u saopštenju naveo da bi Antonijević, umesto podrške
Šindić (SRCE): Antonijević podrškom "Ćacilendu" ponižava Beograđane

Šindić (SRCE): Antonijević bi trebalo da štiti zakone, ne da podržava ćacilend

Šta se dešava u Ćacilendu: Staza slobodna za pešake, park i plato i dalje "zabranjene zone"

Stiglo i ozvučenje: Kako izgleda šatorsko naselje u centru grada nakon "raspremanja" (FOTO/VIDEO)

Da li to poverenik Milan Antonijević najavljuje proslavu Nove godine u Ćacilendu?

VIDEO/FOTO Nova.rs ispred Ćacilenda: Kako izgleda divlje naselje u centru grada nakon sklanjanja dela šatora

Iz Ćacilenda uklonjen deo šatora, građani i dalje ne mogu kroz Pionirski park (FOTO; VIDEO)

U matematici izbora na stolu su dva tiketa: Novogodišnji poklon za Prištinu stiže pravo iz Brisela: Najviše mu se obradovao Kurti?

Petković: Pobeda Srpske liste je brana Kurtijevom teroru i njegovoj antisrpskoj politici

Šindić (SRCE): Antonijević bi morao da štiti zakone, ne da podržava Ćacilend

Odbornici opozicionih grupa u Skupštini grada Leskovca ćutanjem za govornicom izrazili protest protiv odluke vladajuće koalicije da se sednica produži do posle ponoći

Evroposlanik Brandšteter: Veoma direktno ću pričati sa predstavnicima vlasti o problemima sa demokratijom u Srbiji

