Novi toplotni talas u Srbiji donosi temperature do 38 stepeni i više

Naslovi.ai pre 1 sat

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja zbog visokih temperatura koje će trajati tokom vikenda i naredne nedelje.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao upozorenja na novi toplotni talas koji počinje 8. avgusta i trajaće do 15. avgusta, sa temperaturama koje će se kretati od 34 do 38 stepeni, a lokalno i više. Upozorenja uključuju žuti i narandžasti meteoalarm za različite regione Srbije. Danas Dnevnik Pressek Blic Blic Danas Pressek Dnevnik Serbian News Media Stav.life NIN RTV Novi Pazar

Vreme će biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim do umerenim promenljivim vetrom. U većim gradovima poput Beograda, Novog Sada i Niša očekuju se temperature do 33-35 stepeni, dok će tokom vikenda i naredne sedmice temperature porasti do 38 stepeni i više. Meteorolozi upozoravaju na potrebu zaštite od sunca i visokih temperatura. RTS Radio 021 Insajder Ozon Glas Zaječara Bujanovačke Zoom UE

Upozorenja se odnose i na hidrološke rizike zbog približavanja minimalnih srednjih mesečnih vrednosti proticaja na nekim rekama, kao i na stabilnu sinoptičku situaciju sa anticiklonalnim poljem koje donosi suvo i toplo vreme bez padavina. Pressek N1 Info Telegraf Glas Zaječara Serbian News Media