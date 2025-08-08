RHMZ: Novi toplotni talas od 8 do 20 avgusta – temperature do 40 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao upozorenja na novi toplotni talas koji počinje 8. avgusta i trajaće do 20. avgusta, sa temperaturama koje će se kretati od 34 do 38 stepeni, a lokalno i više.

Vrhuncem toplotnog udara očekuje se 16. avgusta kada će biti upaljen crveni meteo-alarmom. Najviše temperature biće izmerene na teritoriji grada Niša, blizu 40 stepeni, a vrelo će biti i u Negotinu, Beogradu i Novom Sadu. Meteorolozi upozoravaju na potrebu zaštite od sunca i visokih temperatura.