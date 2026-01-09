Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Beta pre 1 sat

Sindikati Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) "Centar", "Sloga" i Sindikat zaposlenih javnog prevoza Beograda, saopštili su da je GSP "Beograd" spremno dočekao zimu, ali da su problemi nastali zbog toga što ulice prvog prioriteta koje koriste linije javnog prevoza nisu očišćenje od snega i leda.

Kako su sindikati GSP podsetili u saopštenju, u poslednjih pet dana bilo je više desetina vanrednih izmena u režimu rada javnog prevoza Beograda.

"Svi građani Beograda su bili svedoci brojnih proklizavanja vozila, zastoja na ulicama i skraćenju ili preusmerenju trasa linija javnog prevoza usled stanja saobraćajnica kojima se kreću autobusi, ali ne krivicom gradskog prevoznika. U svim saobraćajnim pogonima GSP-a vozila su bila blagovremeno pripremljena za zimu i iz pogona je izlazio maksimalan broj vozila", saopštili su sindikati.

Ocenili su da su problemi nastali zbog neočišćenih ulica, stajališta, okretnica i terminusa, što je često "usporavalo ili onemogućavalo kretanje vozila javnog prevoza".

"Kada je reč o trolejbusima, usled zaleđivanja kontaktne mreže i tehničkih problema sa napajanjem, ova vozila su povučena u garažu i umesto trolejbusa su angažovani autobusi GSP-a", naveli su sindikati.

Sindikati GSP "Centar", "Sloga" i Sindikat zaposlenih javnog prevoza Beograda apelovali su na gradske vlasti da se ubuduće obezbedi veći broj radnika zimske službe, bolja koordinacija komunalnih preduzeća i pravovremeno informisanje građana o izmenama u javnom prevozu.

(Beta, 09.01.2026)

Povezane vesti »

„GSP ‚Beograd‘ je spremno dočekao zimu, ali zimska služba nije“, tvrde sindikati

„GSP ‚Beograd‘ je spremno dočekao zimu, ali zimska služba nije“, tvrde sindikati

Mašina pre 57 minuta
Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Radio sto plus pre 52 minuta
Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Serbian News Media pre 1 sat
Gradski prevoz saobraća po redovnom režimu: Šest osoba povređeno prilikom pada sa leda

Gradski prevoz saobraća po redovnom režimu: Šest osoba povređeno prilikom pada sa leda

Newsmax Balkans pre 2 sata
GSP: Javni saobraćaj u Beogradu se odvija bez problema, trojlejbusi i dalje ne saobraćaju

GSP: Javni saobraćaj u Beogradu se odvija bez problema, trojlejbusi i dalje ne saobraćaju

NIN pre 2 sata
Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, ali zimska služba nije

Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, ali zimska služba nije

Danas pre 2 sata
Sve centralne ulice očišćene, gužvi i zastoja nema: Beograd i dalje poluprazan zbog praznika i zimskog raspusta, GSP ide…

Sve centralne ulice očišćene, gužvi i zastoja nema: Beograd i dalje poluprazan zbog praznika i zimskog raspusta, GSP ide uobičajeno za radni dan (foto)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPSindikatSneg

Društvo, najnovije vesti »

Vlada Srbije: U Ubu i Mionici normalizovano snabdevanje strujom, prati se situacija u ostalim gradovima

Vlada Srbije: U Ubu i Mionici normalizovano snabdevanje strujom, prati se situacija u ostalim gradovima

N1 Info pre 7 minuta
U Valjevu deo stanovništva dobio struju, otvorena telefonska linija za prijavljivanje problema

U Valjevu deo stanovništva dobio struju, otvorena telefonska linija za prijavljivanje problema

N1 Info pre 17 minuta
Pripadnici Sektora za vanredne situacije obavili 68 intervencija zbog snega, evakuisali 30 osoba

Pripadnici Sektora za vanredne situacije obavili 68 intervencija zbog snega, evakuisali 30 osoba

Beta pre 47 minuta
Ledeni dani u Srbiji, najteže u Loznici, vanredna situacija u osam opština; problemi sa strujom, vodom i grejanjem

Ledeni dani u Srbiji, najteže u Loznici, vanredna situacija u osam opština; problemi sa strujom, vodom i grejanjem

RTS pre 12 minuta
Rio Tinto potvrdio preliminarne razgovore o mogućem spajanju sa Glenkorom

Rio Tinto potvrdio preliminarne razgovore o mogućem spajanju sa Glenkorom

Radio 021 pre 22 minuta