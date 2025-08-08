Danas se slavi Trnova Petka: Iako nije crveno slovo, ne radi se a izgovara se ova molitva

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen prepodobnoj mučenici Paraskevi, u narodu poznatoj kao Trnova Petka.

Taj dan se veoma poštuje kod Srba iako sam praznik nije crveno slovo. Danom ove svetiteljke završava se "ciklus ženskih praznika" u koje spadaju i Ognjena i Blaga Marija. U kalendaru SPC ovoj svetiteljki posvećen je današnji dan iako je mnogi mešaju sa Svetom Petkom koja se praznuje 27. oktobra. Prva je rođena u Rimu, a potonja je bila Grkinja. Praznik Trnove Petke spada u nepokretne i svake godine slavi se 8. avgusta po gregorijanskom ili 26. jula po julijanskom
