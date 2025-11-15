Kina otkrila najveće nalazište zlata u poslednjih 70 godina: Rudnik krije ogromne rezerve!

Kina je objavila vest o istorijskom otkriću - pronađeno je najveće pojedinačno nalazište zlata u zemlji u poslednjih više od 70 godina.

Prema podacima Ministarstva prirodnih resursa, rudnik zlata Dadonggou, koji se nalazi u severoistočnoj provinciji Ljaoning, krije čak 1.444,49 tona dokazanih rezervi, javlja Anadolija. Kako je objavio državni list Global Tajms, rudnik je već prošao procenu ekonomske isplativosti, čime je otvoren put za njegov dalji razvoj i početak eksploatacije. Lokalitet je klasifikovan kao super veliki površinski kop, a zvanični podaci pokazuju da se na području iznad 720 metara