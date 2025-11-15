Pao avion kod aerodroma Bikovo, jedna osoba poginula, jedna teško povređena

Danas pre 5 sati  |  Subotičke.rs
Pao avion kod aerodroma Bikovo, jedna osoba poginula, jedna teško povređena

Prilikom sletanja na bikovački sportski aerodrom oko 17 časova, srušio se sportski avion sa dva člana posade, potvrđeno je RTS-u u Policijskoj upravi u Subotici.

Jedna osoba je poginula prilikom pada, dok je drugi putnik zadobio teške telesne povrede, kažu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Kako dopisnik RTS-a saznaje, poginuo je kopilot Z. S. (30) iz Bajše, dok je pilot K. F. (24) iz Bajmoka u teškom stanju. Prema informacijama iz subotičke bolnice, povređeni član posade aviona je primljen je u tu zdravstvenu ustanovu sa višestrukim prelomima i nalazi se u teškom stanju. Kod bikovačkog aerodroma se nalaze policijske
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nije prvi put: Pajper koji je pao kod Subotice imao nesreću i pre tri godine: Šta se dešava sa ovim avionom?

Nije prvi put: Pajper koji je pao kod Subotice imao nesreću i pre tri godine: Šta se dešava sa ovim avionom?

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaRTSAerodromTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Tajne savršenih patrijarhalnih muškaraca

Tajne savršenih patrijarhalnih muškaraca

Velike priče pre 34 minuta
Kina otkrila najveće nalazište zlata u poslednjih 70 godina: Rudnik krije ogromne rezerve!

Kina otkrila najveće nalazište zlata u poslednjih 70 godina: Rudnik krije ogromne rezerve!

Kurir pre 2 sata
Kina otkrila prvo veliko pojedinačno nalazište zlata sa rezervama od 1.444,49 tona

Kina otkrila prvo veliko pojedinačno nalazište zlata sa rezervama od 1.444,49 tona

Blic pre 3 sata
Briga tebe za zemlju i njenu istoriju i čast, samo ti je kinta važna

Briga tebe za zemlju i njenu istoriju i čast, samo ti je kinta važna

Radar pre 3 sata
Cene nafte porasle nakon dvonedeljnih padova

Cene nafte porasle nakon dvonedeljnih padova

Blic pre 4 sati