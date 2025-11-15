Pao avion kod aerodroma Bikovo, jedna osoba poginula, jedna teško povređena

Prilikom sletanja na bikovački sportski aerodrom oko 17 časova, srušio se sportski avion sa dva člana posade, potvrđeno je RTS-u u Policijskoj upravi u Subotici.

Jedna osoba je poginula prilikom pada, dok je drugi putnik zadobio teške telesne povrede, kažu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Kako dopisnik RTS-a saznaje, poginuo je kopilot Z. S. (30) iz Bajše, dok je pilot K. F. (24) iz Bajmoka u teškom stanju. Prema informacijama iz subotičke bolnice, povređeni član posade aviona je primljen je u tu zdravstvenu ustanovu sa višestrukim prelomima i nalazi se u teškom stanju. Kod bikovačkog aerodroma se nalaze policijske