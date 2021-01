Vulin o slučaju Aleksić: Sada je sve na pravosudnim organima

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da je vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić, koji je optužen za silovanje, zadržan u policiji, a da je sve dalje na pravosudnim organima.

On je za Tv Pink rekao da je policija tu da odradi svoj deo posla koji se tiče istrage, da razgovara sa svima sa kojima je potrebno. “Sve što je policija sakupila predaje nadležnom tužilaštvu, koje dalje odlučuje, obraća se nadležnom sudu. Sve to ima svoju proceduru”, rekao je Vulin. On je pozvao žrtve, svake vrste nasilja, da ne čekaju i da prijave nasilnika policiji i da će tako moći da budu zaštićeni. “Svi pomislimo da se to dešava nekom drugom, u drugim