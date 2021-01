Temperatura će se stidljivo popeti do plusa, hoćemo li videti sunce

RTS pre 1 sat

U Srbiji se očekuje jutarnja temperatura od -12 do -5 stepeni Celzijusa, a najviša od -3 stepena do jedan stepen u plusu.

Ujutro će biti veoma hladno, ponegde sa jakim mrazom, maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana uz oblake se očekuju i periodi sunčanog vremena. Na snazi zbog poledice i niske temperature narandžasti i žuti meteo-alarm. Tokom dana temperatura će ponegde preći u plus. Jutarnja temperatura od -12 do -5, najviša dnevna do jedan stepen. U utorak živa u termometru će porasti, u sredu čak i do 10 stepeni.