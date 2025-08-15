Ekstremno toplo vreme u Srbiji uz upozorenja na požare i najavu osveženja krajem vikenda

Naslovi.ai pre 34 minuta
Ekstremno toplo vreme u Srbiji uz upozorenja na požare i najavu osveženja krajem vikenda

Srbija i dalje pod uticajem tropskog talasa sa temperaturama do 38 stepeni, uz upozorenja RHMZ i najavu osveženja i pljuskova od nedelje.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje danas i sutra dostižu od 34 do 38 stepeni, uz upozorenje na povećan rizik od požara na otvorenom usled suve zemlje i produženog perioda bez padavina. Telegraf N1 Info RTK

Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo u većem delu Srbije, dok su na jugu i u planinskim predelima moguća umerena oblačnost, ali uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, povremeno jak na istoku i jugu Banata. Najviša dnevna temperatura u Beogradu kreće se oko 34-36 stepeni. RTS Dnevnik Euronews Radio 021 Nedeljnik

U subotu se očekuje nastavak toplog i sunčanog vremena sa temperaturama do 38 stepeni, dok je u nedelju najavljeno osveženje sa padom temperature i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima. U nedelju posle podne mogući su kratkotrajni pljuskovi i u nižim predelima. Alo Radio 021 NoviSad.com RTS Mondo

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 16. avgust 2025.

Vremenska prognoza 16. avgust 2025.

RTS pre 44 minuta
Poznato kada stižu pljuskovi sa grmljavinom u Srbiju: Oglasio se RHMZ pred nevreme u više delova zemlje

Poznato kada stižu pljuskovi sa grmljavinom u Srbiju: Oglasio se RHMZ pred nevreme u više delova zemlje

Mondo pre 38 minuta
Sutra vrelih 37 stepeni, onda malo zahlađenja

Sutra vrelih 37 stepeni, onda malo zahlađenja

NoviSad.com pre 3 sata
Pakleni dan u Srbiji: U Ćupriji izmeren dnevni rekord, cela zemlja pod narandžastim meteo alarmom

Pakleni dan u Srbiji: U Ćupriji izmeren dnevni rekord, cela zemlja pod narandžastim meteo alarmom

Euronews pre 3 sata
Ugrejalo u Somboru i Kikindi, Novosađani malo lakše dišu! Srbija gori Evo gde je u 15 časova bilo najtoplije!

Ugrejalo u Somboru i Kikindi, Novosađani malo lakše dišu! Srbija gori Evo gde je u 15 časova bilo najtoplije!

Dnevnik pre 3 sata
RHMZ: Srbija danas pod narandžastim meteo alarmom; U 15h najtoplije u Ćupriji sa 37 stepeni

RHMZ: Srbija danas pod narandžastim meteo alarmom; U 15h najtoplije u Ćupriji sa 37 stepeni

RTV pre 4 sati
Kad grune nevreme na ovu vrućinu, neće biti dobro Upozorenje RHMZ za Beograd i Srbiju, ovaj deo zemlje prvi na udaru

Kad grune nevreme na ovu vrućinu, neće biti dobro Upozorenje RHMZ za Beograd i Srbiju, ovaj deo zemlje prvi na udaru

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZpožar

Društvo, najnovije vesti »

Treći dan protesta širom Srbije: Na Novom Beogradu i Banovom Brdu brojne policijske snage

Treći dan protesta širom Srbije: Na Novom Beogradu i Banovom Brdu brojne policijske snage

Danas pre 39 minuta
VJT Beograd: Optužnica protiv bivšeg gradskog sekretara za legalizaciju

VJT Beograd: Optužnica protiv bivšeg gradskog sekretara za legalizaciju

Danas pre 19 minuta
Smirivanje tenzija kroz dijalog

Smirivanje tenzija kroz dijalog

Danas pre 54 minuta
Od „vatrometa“ do tišine: Gde su nestali čuvari SNS prostorija tokom protesta u Novom Sadu?

Od „vatrometa“ do tišine: Gde su nestali čuvari SNS prostorija tokom protesta u Novom Sadu?

Danas pre 24 minuta
Studentkinja tvrdi da ju je komandat JZO Marko Kričak udarao i pretio joj da će je silovati, MUP demantuje optužbe

Studentkinja tvrdi da ju je komandat JZO Marko Kričak udarao i pretio joj da će je silovati, MUP demantuje optužbe

Danas pre 44 minuta