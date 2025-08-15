Ekstremno toplo vreme u Srbiji uz upozorenja na požare i najavu osveženja krajem vikenda

Naslovi.ai pre 34 minuta

Srbija i dalje pod uticajem tropskog talasa sa temperaturama do 38 stepeni, uz upozorenja RHMZ i najavu osveženja i pljuskova od nedelje.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje danas i sutra dostižu od 34 do 38 stepeni, uz upozorenje na povećan rizik od požara na otvorenom usled suve zemlje i produženog perioda bez padavina. Telegraf N1 Info RTK

Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo u većem delu Srbije, dok su na jugu i u planinskim predelima moguća umerena oblačnost, ali uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, povremeno jak na istoku i jugu Banata. Najviša dnevna temperatura u Beogradu kreće se oko 34-36 stepeni. RTS Dnevnik Euronews Radio 021 Nedeljnik

U subotu se očekuje nastavak toplog i sunčanog vremena sa temperaturama do 38 stepeni, dok je u nedelju najavljeno osveženje sa padom temperature i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima. U nedelju posle podne mogući su kratkotrajni pljuskovi i u nižim predelima. Alo Radio 021 NoviSad.com RTS Mondo