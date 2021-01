FOTO Tramp napustio Belu kuću: Vratićemo se u nekoj formi

Radio 021 pre 4 sati | 021.rs

Američki predsednik Donald Tramp napustio je Belu kuću, u koju će se useliti novizabrani predsednik Džozef Bajden, pošto danas stupi na dužnost.

Ulazeći u helikopter na travnjaku Bele kuće, poslednji put kao predsednik, Tramp je podigao stisnutu pesnicu, javlja AP. "Bila je to velika, životna počast. Najveći narod na svetu, najveći dom na svetu. Volimo američki narod i to je bilo nešto posebno. Želim da se pozdravim, ali nadam se da to nije dugotrajan oproštaj", izjavio je Tramp. Tramp je, sa članovima porodice, otputovao na Floridu iz Vašingtona. On je u vojnoj bazi Endrus, u Merilendu, razgovarao sa