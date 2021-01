"Iz pune snage osetiš umor,: Bol..." Aleksandar je mlad anesteziolog, od prvog dana epidemije bori se za pacijente, a onda je ga pozvao kolega i rekao: "Pozitivan si!"

Blic pre 2 sata | Ivana Anđelković

Kao jedan od najmlađih anesteziologa sa 30 godina krenuo sam u borbu protiv korone, iz dana u dan, po planu i programu.

Nisam razmišljao ni o čemu drugom osim da spasim što više života. Koliko god se trudili na svim poljima, virus svakako paralelno sa svima nama živi svoj život i lako može pronaći put do svakog od nas, tako nekako došao je i do mene. Iz svog iskustva mogu reći jednu stvar - on je zaista nepredvidiv, počinje svoju priču za „Blic“ dr Aleksandar Nikolić, mladi anesteziolog Kliničkog centra u Nišu, koji je pobedio koronu. Bio je to sasvim običan dan, radni dan kao i