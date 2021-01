Selaković: Do kraja godine susret Bajdena i Vučića

Blic pre 3 sata

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković očekuje da će do kraja godine doći do susreta predsednika Srbije i SAD Aleksandra Vučića i Džozefa Bajdena. - Uveren sam da će do toga doći.

Vučić je ranije ima kontakte i ozbiljne i dobre odnose sa Bajdenom - rekao je Selaković za RTS . On je rekao i da je ambasador Srbije u SAD Marko Đurić prisustvovao juče Bajdenovoj inauguraciji u Vašingtonu i ocijenio da je to važno za Srbiju. Na pitanje kakav bi mogao biti odnos nove američke administracije prema regionu, Selaković je odgovorio da se po prvim Bajdenovim odlukama vidi da se bavio unutrašnjim stvarima SAD. - Danas je rano o tome govoriti. Videćemo