FOTO, VIDEO: Novosađani u redu za imunizaciju na Sajmu, za sat vremena 150 ljudi bude vakcinisano

Ispred Novosadskog sajma, gde je organizovan punkt za imunizaciju, stvaraju se redovi zbog masovnog odziva Novosađana, pa u jednom satu u proseku do 150 ljudi bude vakcinisano, saznaje 021.rs.

U sredu je vakcinu kineskog proizvođača "Sinofarm" primilo gotovo 1.300 građana, što je skoro duplo od planiranih 720, i više nego inicijalno najavljenih hiljadu dnevno. Smo danas do podneva je vakcinisano oko 600 Novosađana i procenjuje se da će ih do kraja dana biti oko 1.500. <br /> Kako se uverio reporter 021.rs, iako se čeka i do pola sata da se dođe na red za vakcinaciju, sve ide bez problema i nema guranja ili svađa u redu, a kada je moguće, u skladu sa