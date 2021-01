Danas suvo i umereno oblačno, temperatura i do 18 stepeni

RTS pre 1 sat

U Srbiji će danas biti veoma toplo za ovo doba godine, suvo i umereno oblačno, uz nešto više oblaka u toku večeri.

Danas će u većem delu Srbije biti malo do umereno oblačno i toplo, uz otapanje snega u predelima ispod 1.000 metara nadmorske visine. Nastavlja se prilivi veoma toplog vazduha sa zapada i jugozapada Evrope, pa će na zapadu zemlje temperatura dostići i 18 stepeni. Jutarnja temperatura biće između minus četiri i šest, a najviša dnevna od devet na jugu i jugoistoku, do 18 stepeni na na zapadu Srbije. Tako toplo biće do kraja sedmice. Uveče i u toku noći očekuje se